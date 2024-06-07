تنسيق الثانوية العامة 2024 بالشرقية.. اعرف الحد الأدنى المتوقع

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تحديد درجات القبول كحد أدنى في مدارس الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 بالشرقية

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى أن تنسيق الثانوية العامة 2024 بالشرقية، سيتراوح بين 240 لـ235 درجة.

تحقيق المستهدف من عدد الطلاب

وأشار إلى أن محافظ الشرقية يتخذ قرار بالنزول بمجموع القبول بالثانوية العامة، لتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة، بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م، بنسبة نجاح بلغت 87.1%،

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر العام الماضي النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، لـ225 درجة بدلاً من 228 درجة.