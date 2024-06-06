تنسيق الثانوية العامة 2024 للجامعات الخاصة.. قواعد استرداد المصروفات

تواصل الجامعات المختلفة في المحافظات استقبال طلبات الالتحاق المبكر بتنسيق الثانوية العامة 2024 للجامعات الخاصة، وفقا للضوابط والقواعد المعمول من قبل المجلس.

التقديم كنظام حجز للمقاعد لحين الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم حاليا كنظام حجز للمقاعد لحين الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة والحدود الدنيا للقبول التي سيتم إعلانها بعد نتيجة الثانوية وحال اجتياز الطالب درجات الالتحاق يتم قبوله فورا.

تنسيق الثانوية العامة 2024 للجامعات الخاصة

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لمصروفات تنسيق الثانوية العامة 2024 للجامعات الخاصة التي يتم سدادها مؤقتا فإن هناك عددا من القواعد يتم العمل بها في هذا الشأن.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، قواعد الاسترداد للمصروفات طبقا لقرارات مجلس الجامعات الخاصة:

** يتم رد قيمة القسط الأول كاملا في حالة عدم الترشيح النهائي للطالب من الجامعة أو الحصول على مجموع أقل من الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الجامعات الخاصة والحد الأدنى للتنسيق الداخلي للجامعة.

**في حالة سحب الأوراق الخاصة بالطالب المقبول قبل بداية العام الدراسى يتم خصم 10% من قيمة القسط الأول.

** في حالة سحب الأوراق الخاصة بالطالب من أول يوم فى الدراسة ولمدة شهر يتم خصم 50% من قيمة القسط الأول.

** بعد مرور شهر من موعد بدء الدراسة لا يحق للطالب استرداد أي مبالغ مالية بصرف النظر عن تاريخ سداد الرسوم الدراسية.

** قيمة الملف لا ترد.