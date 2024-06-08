سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-6-2024، أمام الجنيه المصري، استقرارًا خلال بداية التعاملات اليومية، في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية، فيما استقر عند مستوى 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية المختلفة، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.66 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.