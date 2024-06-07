البابا تواضروس يكرم أوائل الجامعات في الإسكندرية.. رابط التقديم

أعلنت الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سوف يكرم أوائل الجامعات الحكومية والخاصة من خريجي دفعة 2023، بالإضافة لتكريم أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه، وذلك يوم 26 يونيو الجاري بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التقديم من أجل التكريم بيد البابا تواضروس الثاني وتفاصيل اليوم بحسب الإعلان الرسمي من قبل الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

خطوات التقديم في التكريم

الدخول إلى رابط التقديم من هنا، وهو المتاح للفئات التالية:

- أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بشرط أن يكون له ترتيب على الدفعة لعام 2023

- الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الكليات الحكومية داخل أو خارج مصر لعام 2023

- اختيار الفئة وملئ التفاصيل والأوراق المطلوبة التي تثبت صحة المعلومات وإنهاء التسجيل.

- آخر موعد للتسجيل يوم 17 يونيو الجاري.

تفاصيل يوم تكريم البابا تواضروس للاوائل

ومن المقرر أن يشهد اليوم الذي تحتضنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بجانب التكريم، ملتقى للتوظيف بالتعاون مع مجموعة من الشركات في جميع المجالات، لذا فعلى الحضور إحضار الـCV لتقديمه، كما سيتم إقامة معرض الكتاب الخاص بدار الكتاب المقدس .