رئيس أساقفة الإسكندرية يعزي الكنيسة الأرثوذكسية في وفاة الأنبا ميشائيل

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في وفاة الأنبا الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

رئيس الأساقفة: ننعى خادمًا على صورة المسيح

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا على صورة المسيح، بذل عمره في خدمة الكنيسة ونمو شعبها على مدار خمسة وأربعين عامًا.

وفي سياق متصل، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا ميشائيل ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، بعد صراع طويل مع المرض جعله يتغيب عن العديد من المناسبات والأعياد منذ بداية العام الجاري.

من هو الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا

- مواليد 6 أغسطس 1942.

- ترهب في دير البرموس بوادي النطرون عام 1978 باسم الراهب ميخائيل البراموسي.

- جرى إيفاده للخدمة في ألمانيا بتكليف من المتنيح البابا شنودة الثالث وذلك بعد رهبنته بقليل.

- تأسس على يديه أول دير قبطي في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام، وهو دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

- ظل يخدم في ألمانيا كراهب طوال 35 سنة إلى أن تمت سيامته في درجة الأسقفية في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 16 يونيو 2013.

- أقام في الدير بألمانيا كلية إكليريكية.