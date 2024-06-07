«مستقبل وطن» ينظم منتدى توظيف لتوفير 5000 فرصة عمل

نظمت أمانة مصر الجديدة لحزب «مستقبل وطن» برئاسة محمد عادل حسني، ولجنة المرأة بالأمانة برئاسة عبير عقيل، منتدى توظيف مع عدد من الشركات؛ لتوفير 5000 فرصة عمل في عدة مجالات صناعية.

تدريب الشباب

وكشفت دكتورة هالة كمال رئيس لجنة المرأة بالعاصمة بحزب «مستقبل وطن»، أنّ أمانات الحزب لديها استراتيجيات ثابتة، نابعة من السياسة الاستراتيجية الأساسية للحزب، والتي تعد أبرزها محاولة تدريب الشباب من أجل تطويرهم لسوق العمل.

جذب الشركات لسوق العمل المصري

وأضافت في تصريحات على هامش المنتدي التدريبي، أنه يجب على الجميع التكاتف لمساندة الدولة بطريقة غير مركزية؛ لأنها الحل الأمثل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أهمية وجود أيادي عاملة مدربة بشكل متخصص، لجذب الشركات لسوق العمل المصري.

وفي السياق ذاته، تحدث محمد عادل حسني رئيس أمانة مصر الجديدة، عن أسباب تنظيم مثل تلك المنتديات، مضيفة: «لدينا هدف وهو تطوير الشباب خلال الفترة المقبلة لإتاحة المزيد من فرص العمل في الأسواق المختلفة».

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث مؤخرًا عن مستقبل مصر في حال دخول مجالات البرمجيات، ومدى استفادة الشباب من هذا التطور التقني تنمية مهاراتهم، ليكون متاحًا لهم العمل في الأسواق الكبرى.

وتابع أنه من هذا المنطلق حاولنا البحث عن طريقة لإدخال أكبر عدد من الشباب ضمن المبادرة، التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع الأمانة المركزية وتشجيع، لهم على أداء مثل هذه الخدمات، التي تهدف في الأساس لتصعيد جيل جديد.

وفي السياق ذاته أكدت عبير عقيل رئيس لجنة المرأة بأمانة مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن، أن مصر تملك طاقة شبابية جبارة تحتاج للتوجيه للسوق العمل، ومن هذا كان المنطق لإقامة هذه المبادرة.

توفير 5000 فرصة عمل للشباب

وأضافت أنّ الهدف هو توفير 5000 فرصة عمل للشباب لتقليل حكم البطالة، والأهم مواكبة الأسواق العمل العالمية، مشيرة إلى أنّ الاستراتيجية الخدمية المتبعة في الحزب بشكل عام وأمانة مصر الجديدة بشكل خاص تتبع نظام التعاون بطريقة لا مركزية للتعاون مع الدولة لحل أزمات تواجهنا، والبطالة وقلة الأيدي العاملة المدربة هي واحدة من تلك الأزمات.

وأردفت «عقيل»، أنّ الهدف زيادة مثل تلك المبادرات من أجل زيادة توجيه الشباب لتلك الفرص، وأن هناك اهتمامًا لفتح سن المشاركة في المبادرة من 18 وحتى 35، وذلك من أجل توسيع القاعدة بشكل كبير.