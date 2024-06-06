قيادي بـ«مستقبل وطن»: الموازنة الجديدة تضمنت أرقاما تعكس الاهتمام بالصحة والتعليم

قال عماد نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنّ الحفاظ على محددات الأمن القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، من أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وهذا يعود لما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات وتغيرات جذرية على مدار الساعة.

ملف بناء الإنسان على رأس قائمة أولويات الحكومة

وأضاف نجيب، أنّ ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم، خصوصًا في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذين القطاعين على وجه التحديد، والموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمنت أرقام تعكس اهتمام القيادة السياسية بالصحة والتعليم وأنها أولوية فى الفترة المقبلة، حيث تخطت الموازنة المخصصة للصحة والتعليم النسب الدستورية وذلك في خطوة الغرض منها تحسين المنظومة الصحية، والنهوض بالتعليم.

وأشار نجيب إلى أن مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية في مختلف الملفات، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد عماد نجيب، أهمية أن تراعي الحكومة الجديدة التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال حزمة من التيسيرات والحوافز، وتذليل أي عقبات قد تواجه القائمين عليه، إضافة إلى الرقابة الصارمة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة.