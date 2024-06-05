تفاصيل برنامج «ريادة» لحزب مستقبل وطن.. يستهدف تدريب الشباب في 8 مجالات

أطلق حزب مستقبل وطن برنامج «ريادة»، الذي يهدف إلى تدريب الشباب في جميع محافظات الجمهورية وتأهيلهم لممارسة العمل السياسي، إذ يتضمن مجموعة من المجالات الدراسية المصممة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم الأعمال والسياسة.

مجالات الدراسة التي يشملها البرنامج

وتستعرض «الوطن» أهم مجالات الدراسة التي يشملها البرنامج، التي جاءت على النحو التالي:

- إدارة الأعمال: دورة تدريبية مدتها 6 أسابيع تتناول أساسيات إدارة الأعمال وتطوير المشاريع.

- إدارة الأزمات: دورة مكثفة لمدة 20 ساعة تركز على كيفية التعامل مع الأزمات بفعالية.

- التسويق الرقمي: تستمر لمدة 6 أسابيع، تركز على استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت.

- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: دورة تدريبية مدتها 6 أسابيع تتناول معايير إعداد التقارير المالية العالمية.

- اتخاذ القرار وحل المشكلات: تستمر لمدة 6 أسابيع، تركز على تطوير مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات.

- تحليل البيانات والتصور: دورة مكثفة لمدة 20 ساعة، تركز على مهارات تحليل البيانات والتصور البياني.

- فن التحدث أمام الجمهور: ورشة عمل لمدة يومين، تركز على تطوير مهارات التحدث أمام الجمهور.

- المبيعات والتسويق: دورة تدريبية مدتها 6 أسابيع تتناول استراتيجيات المبيعات والتسويق.

الإعلان عن كيفية الالتحاق بالبرنامج

وأكد حزب مستقبل وطن في بيانه، أنه سيتم قريباً الإعلان عن كيفية الالتحاق بالبرنامج، حيث سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل وشروط الالتحاق عبر صحفات حزب مستقبل وطن الرسمية.