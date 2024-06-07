«DMC» تعرض تقريرا عن قافلة «صناع الخير» لأهالي الزقازيق (فيديو)

عرض برنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرًا حول إطلاق مؤسسة صناع الحياة للتنمية قافلة طبية لأهالي الزقازيق بالشرقية ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني.

وقال عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صُناع الخير للتنمية، إن مبادرة «عنيك في عنينا» متواجدة في قرية الغار مركز الزقازيق محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنها القاقلة رقم 2112، كما أن التحالف الوطني من خلال «صُناع الخير» بالتعاون مع «أوركيديا» يحتفل بتخطي المليون مستفيد من مبادرة «عنيك في عنينا».