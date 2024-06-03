الكشف على 1094 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الشيخ بيصار التابعة لمركز مطوبس، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية الشيخ بيصار بمركز مطوبس، وشملت عدة تخصصات طبية، وهي: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، في بيان، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1094 مواطناً، وخضع 81 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ204 حالة، وأشعة لـ35 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عددًا من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وانتفع بها 545 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ11 مريضًا، والتحويل لأقرب مستشفى لـ9 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز مطوبس، وإدارة مستشفى مطوبس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.