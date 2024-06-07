قافلة طبية مجانية للكشف على المرضى في كنيسة الأنبا كاراس بالعمرانية

شهد حي العمرانية بالجيزة، نشاطا مكثفا في عدة مجالات، بينها تنظيم قافلة طبية بإحدى الكنائس، وحملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

ونظمت أجهزة حي العمرانية، بالتعاون مع الإدارة الصحية، قافلة طبية بكنيسة الأنبا كاراس للكشف المجاني على الضغط والسكر والاعتلال والكشف المبكر عن أورام الثدي، وبلغ عدد المستفيدين 120 مواطنا من القاطنين بالمناطق المختلفة بالحي.

كما نظم الحي حملات مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعنية، لمواجهة الإشغالات والتعديات على الأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد.

وقامت أجهزة حي العمرانية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملة إشغالات بشارع أبو زارع، وتم إيداع المضبوطات مخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبلغ عدد الإشغالات 147 حالة، إضافة إلى عمل حملة إشغالات مكبرة بشارع المصانع وأرض البطاريات وشارع خاتم المرسلين وبلغ عدد الإشغالات التي تم رفعها 123.

وقامت أجهزة حي العمرانية برئاسة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس الحي، برد الشيء لأصله ناصية شارع الشعب مع ترعة الزمر بعد إصلاح عطل كهرباء، إضافة إلى إيقاف أعمال تشطيب مركز تجميل دون تصريح بالعقار الكائن 13 شارع حسين القاضي من شارع فاطمة رشدي، وتم سحب المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والقيام بغسل سلم المشاة بشارع ترعة الزمر أمام شارع خاتم المرسلين.