بعد تتويجه بالأفضل على مستوى العالم.. قصة مطعم «ديسفروتار» الإسباني

حصد مطعم «ديسفروتار» في برشلونة لقب أفضل مطعم في العالم لعام 2024، متوجًا مسيرة إبداعية مميزة وتجربة طعام استثنائية، وذلك ضمن قائمة «فيفتي بست» السنوية المرموقة التي شهدت هيمنة قوية للمطاعم الإسبانية والأمريكية اللاتينية هذا العام.. فما هي قصة هذا المطعم الإسباني؟

أفضل مطعم في العالم

يُجسد مطعم «ديسفروتار»، الذي يعني بالإسبانية «استمتع» فلسفة الطهي الحقيقية؛ إذ يمزج بين تقنية متطورة وتفكير أصيل ونكهات رائدة، ليقدم تجربة طعام لا مثيل لها تذهل عشاق المذاق من جميع أنحاء العالم، حسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز».

تم تأسيس مطعم «ديسفروتار» عام 2014، ويعد ثمرة إبداع 3 طهاة خبراء تمرسوا في المهنة في مطعم «إل بولي» الشهير في روساس، والذي تصدر قائمة «فيفتي بست» 5 مرات منذ عام 2002، ويعد هذا الإنجاز شهادة قوية على مكانة برشلونة كمركز عالمي للإبداع في مجال فنون الطهي، ومساهمتها الفاعلة في رفع مستوى الذوق العام وتقديم تجارب طعام استثنائية تُبهر عشاق الطعام من جميع أنحاء العالم.

هيمنة إسبانية وأمريكية لاتينية

وتعزز مكانة «ديسفروتار» العالمية حصوله على المركز الأول متقدمًا على نخبة من أبرز مطاعم العالم؛ فقد حصد مطعم «أسادور إتشيباري» في إقليم الباسك بإسبانيا المركز الثاني، بينما حل مطعم «تابل دو برونو فيرجوس» في باريس، وهو من أغلى مطاعم العاصمة الفرنسية المركز الثالث.

وتجسد قائمة «فيفتي بست» هذا العام هيمنة قوية للمطاعم الإسبانية والأمريكية اللاتينية على المراكز العشرة الأولى؛ إذ حظيت مدريد بوجود مطعم «ديفرشو» في المركز الرابع، بينما احتلت ليما عاصمة بيرو، المركز الخامس من خلال مطعم «مايدو»، بينما حصدت مكسيكو سيتي المركز السابع بمطعم «كوينتونيل»، وبوينس آيرس المركز العاشر بمطعم «دون خوليو».

تقييمات أكثر من ألف خبير في مجال الطعام

وتعد قائمة «فيفتي بست»، التي أُطلقت عام 2002، بمثابة بديل عالمي مرموق لدليل «ميشلان» الشهير؛ إذ تعتمد على تقييمات أكثر من 1000 خبير في مجال الطعام من 27 منطقة حول العالم، يشملون طهاة ومدوني طعام وذوّاقة من مختلف الثقافات.