ذهب مطعم بالأحجار.. المتحف المصري يعرض صندوق زينة لتوت عنخ آمون

أعلن المتحف المصري بالتحرير، عرض واحدة من أهم القطع الأثرية التي صُنعت في عهد الأسرة الـ18 بالدولة الحديثة، وهي صندوق أدوات زينة للملك توت عنخ آمون، وهو مصنوع من الذهب المطعم بالأحجار الكريمة، إذ عُثر على هذا الصندوق بمنطقة وادي الملوك بالأقصر، مشيرًا إلى أنّ تلك القطعة تعرض حاليًا بقاعة كنوز الملك توت عنخ آمون بالدور العلوي في المتحف المصري بالتحرير.

تخليد اسم المتوفى

وأوضح المتحف المصرى بالتحرير، أنّ المتحف يعرض أيضًا حاليًا ألواحا جنائزية مصنوعة من الحجر عليها نقوش والتي أقيمت لأسباب مختلفة، موضحًا أنّ الغرض الأصلي من إقامة اللوحات الجنائزية تخليد اسم المتوفى، وأنّ اللوحات الجنائزية دخلت حيز الاستخدام منذ فترة الأسرات المبكرة وكانت تحوي اسم الملك، وكانت تنشئ في محاريب داخل المقبرة.

بوابات رمزية

وأشار المتحف المصري بالتحرير، إلى أنّه منذ الأسرة الفرعونية الـ3 فصاعدًا نحتت اللوحات الجنائزية على أنّها أبواب وهمية، أو بوابات رمزية تغادر من خلالها روح المتوفى، مشيرا إلى أن اللوحات الجنائزية اتسمت عموما بأنها ذات قمم دائرية، موضحًا أنّ تلك اللوحات زينت في كثير من الأحيان بمناظر أسرة المتوفى مثل لوحة أمنحوتب، وأن تلك اللوحات تعرض حاليا بالدور الأرضي من المتحف.