وظائف شاغرة بسلاسل مطاعم شهيرة برواتب تصل لـ 12 ألف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشاب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن وظائف شاغرة بسلسلة مطاعم شهيرة، للعمل في العديد من الوظائف المختلفة، برواتب وحوافز تصل إلى 12 ألف جنيه، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، ومساعدتهم في الحصول على مصدر دخل ثابت.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة كبرى في إدارة المطاعم شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- مدير صالة.

2- مشرف صالة.

3- مدير مطبخ.

4- مشرف مطبخ.

5- كابتن.

6- كابتن، براتب 6000 جنيه.

7- ويتر، براتب 5000 جنيه.

8- مساعد ويتر، براتب 4500 جنيه.

9- طباخين سخن شرقي، براتب 7000 جنيه.

10- شيف حلواني شرقي، براتب 7000 جنيه.

11- شيف سلاد شرقي، براتب 7000 جنيه.

12- شيف تجهيزات شرقي، براتب 6000 جنيه.

13- شيف جريل، براتب 7000 جنيه.

13- شيف خباز شرقي، براتب 7500 جنيه.

14- شيف فطائر شرقي، براتب 7500 جنيه.

15- استیوارد، براتب 5500 جنيه.

16- باريستا، براتب 6000 جنيه.

مكان العمل

التجمع الخامس شارع الـ 90 الشمالي.

شروط الوظيفة

- مطلوب جميع المؤهلات.

- يفضل الخبرة.

- موقف محدد من التجنيد.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- بونص ووجبة وتبس يصل لـ5000 جنيه.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات، منها ساعة راحة.

- يتم احتساب أوفر تايم.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- تدريب دائم لتطوير الموظفين.

- فرص للترقي داخل الشركةِ.

كيفية التقديم على الوظائف

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: (اضغط هنا).