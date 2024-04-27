مش الزيتون لوحده.. أفضل أنواع زيوت الطهي وطرق استخدامها

خيارات زيت الطهي تختلف من بيت لآخر، هناك سيدات يفضلن استخدام نوع واحد وأخريات يرغب في زيادة العدد لكن الكثيرات لا يعرفن أن هناك 6 أنواع شهيرة من زيوت الطعام ولا يعرفن أن لكل وصفة الزيت المناسب لتحضيرها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفق موقع «cloverhealth» البريطاني.

الزيوت المناسبة لكل نوع طعام

لا تستخدم زيوت الطعام بشكل عبثي فعلى سبيل المثال تتبيلة السلطة يستخدم معها زيت الزيتون البكر، وهو ما أكدت عليه الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها«على قد الإيد».

زيت الكانولا وزيت الأفوكادو من الخيارات الجيدة لتغطية المقالي لمنع الالتصاق، لأنها تحتوي على نقطة دخان ويتوافق مع طريقة الطهي ومستوى الحرارة، في نفس الوقت مثاليين للخبز بسبب الطعم المميز والقدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أيضًا استخدام زيت جوز الهند للخبز.

قم بالقلي بالزيوت التي تتحمل الحرارة العالية، مثل زيت الفول السوداني أو الكانولا أو عباد الشمس أو الأفوكادو.

رش زيت الزيتون البكر الممتاز على المكرونة أو الخضار المطبوخة.

استخدم زيت الزيتون البكر كغموس للخبز، بدلاً من الزبدة أو السمن النباتي.

أنواع زيوت الطبخ ومتى يتم استخدامها

هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند اختيار أفضل زيت للطهي، بما في ذلك مدى سخونة الزيت أو المدة التي ستستغرقها في طهي الطعام ونقطة دخان الزيت، عند تسخينها إلى درجة حرارة عالية، يمكن أن تبدأ بعض الزيوت في التحلل وتكوين مركبات غير صحية يمكن أن تضر بصحتك، وإذا بدأ خروج الدخان من الزيت في المقلاة، فهذه علامة على أنها ساخنة جدًا وبدأت في التحلل، فيما يلي تعرف على الزيوت التي تتحمل الحرارة وتعرف على الأنواع المختلفة لمحتوى الدهون في زيت الطهي :

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون البكر على دهون أحادية غير مشبعة صحية للقلب وخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول الضار بحسب الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية التي أكدت أن زيت الزيتون غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية والدهون الصحية، كما أنه يعتبر مفيدا لصحة البشرة والجلد، نظرًا لأنه غير مكرر معرض للحرارة العالية، غالبًا ما يعتبر زيت الزيتون البكر هو النوع الأكثر صحة من زيت الزيتون، كما يحتوي زيت الزيتون العادي أو الخفيف على نقطة دخان أعلى ويمكن استخدامه في القلي، ولكنه يحتوي على عدد أقل من مضادات الأكسدة ويتم معالجته أكثر من زيت الزيتون البكر.

يحتوي زيت الزيتون البكر على نقطة دخان أقل، لذا فهو أكثر ملاءمة لصنع تتبيلة السلطة أو رشها على المكرونة أو استخدامه مع الأطعمة المطبوخة على نار خفيفة.

زيت الكانولا

يحتوي زيت الكانولا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ويمكن تسخينه إلى درجة حرارة تتراوح بين 400 إلى 450 درجة، ويحتوي زيت الكانولا على الكثير من دهون أوميجا 3 الصحية.

زيت الفول السوداني

يعتبر زيت الفول السوداني جيدا للقلي، يمكنه تحمل الحرارة العالية، ويعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين E ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، ولكن من الأفضل استخدامه باعتدال.

زيت الأفوكادو

مثل زيت الزيتون، يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر صحية للقلب، ويعتبر مثالي للخبز.

زيت عباد الشمس

وزيت عباد الشمس صحي أكثر لأنه يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة بالإضافة إلى الدهون المتعددة غير المشبعة.

زيت جوز الهند

يجب استخدام زيت جوز الهند باعتدال لأنه يحتوي على دهون مشبعة أكثر.