دعاء الحر الشديد مكتوب كما ورد عن النبي.. ردده الآن

دعاء الحر الشديد مكتوب يهم كثير من الناس في هذه الأيام إذ تشهد مصر في هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بعد إعلان الأرصاد الجوية عن موجة من الحرارة الشديدة تستمرعدة أيام، وفي مثل هذه الأوقات يلجأ كثير من الناس إلى الدعاء بأن يخفف الله عنهم حرهذا اليوم، وحر جهنم، ويرصد «الوطن» في السطورالتالية عدد من الأعية التي يمكن الاستعانة بها.

دعاء الحر الشديد مكتوب

وقالت دار الإفتاء في فتوى عن دعاء الحر الشديد مكتوب، إنه ورد عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ".

دعاء الحر الشديد

وتابعت الإفتاء في دعاء الحر الشديد مكتوب أن هناك عددا من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذه الأوقات منها:

- اللهم خفف حرارة الشمس على الفقراء والبسطاء ومن لا مأوى له، اللهم وأجرهم من حرها ومن حر جهنم، ووسع رزقهم، اللهم أجرنا وأجرهم من حر الدنيا ونار الآخر، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب يا أرحم الراحمين.

- اللهم قِنا شر هذا الحر وارحمنا منه ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.

- اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوبة خفف عنا الحر الشديد.

- اللهم نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها.

- يا رب نسألك الجنة وبرد الجنة ونسيم الجنة، ونعوذ بك من النار وعذاب النار وحر النار.

- اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة اللهم تقبل منا وخفف عنا حرارة الشمس.

- اللهم تولنا فيمن توليت اللهم أجرنا من هذا الحر الشديد وأجرنا من نار جهنم.

- لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرنا من نار جهنم يا رب العالمين.