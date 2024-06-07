جدعنة المصريين.. «مختار» يوزع الفاكهة مجانا على الفلسطينيين

مصر هي الملجأ الآمن لمختلف الجنسيات، يحرص أولادها على تقديم كافة المساعدات لهم، خاصة للفلسطنيين بعد معاناتهم من الحرب، وقدومهم إلى مصر للعلاج، لتكون وسيلة جمعة مختار أحد بائعي الخضار والفاكهة لتوزيعها مجانًا عليهم.

دعم وحب للفلسطنين

حب ودعم لأبناء الدولة الشقيقة فلسطين، أظهره الشاب، من خلال تقديم الفاكهة مجانًا عليهم: «أي حد يقدر يجي المحل عندي وياخد اللي عاوزه من المحل بشكل مجاني تمامًا، ودي أقل حاجه أقدر أقدمها للناس» بحسب حديثه لـ«الوطن».

صدقة جارية على روح والده

لم تكن هذه هي المبادرة الأولى، فمنذ 3 سنوات قرر تقديم صدقة جارية على روح والده، من خلال توزيعه الفاكهة والخضار مجانًا على مرضى السرطان، بعد شعوره بمعاناتهم نتيجة مرض والده الذي فارق الحياه بسببه، وعلق لافتة على محله مكتوب عليها: «الفواكه والخضروات مجانًا لمرضى السرطان».

عاش جمعة مختار صاحب الـ40 عامًا، طيلة حياته في الفيوم، لتخطو قدماه أرض القاهرة قبل 18 عامًا، ويعمل في مجال بيع الفواكه والخضروات لتصبح مهنته الوحيدة: «والدي كان عنده المرض ده، واتوفى بيه سنة 2009، وحاولت أني أعمل صدقة جارية على روحه، وأي حد مريض سرطان من أي مكان أقدم ليه الفواكه والخضروات مجانًا، مش شرط أنه ييجي نفسه، أي حد من أسرته أو أصدقائه يقدر يستلم ليه اللي هو عاوزه» بحسب حديثه لـ«الوطن».

تابع «جمعة» أنه ليس لديه دليفري، للعمل على إيصال الطلبات إلى مرضى السرطان، وذلك لقلة العمالة لديه، إلا أنه حريص على تقديم أجود أنواع الفاكهة ولخضار لهم ولأبناء فلسطين، ليلاقي ذلك الأمر إعجابًا واستحسانًا كبيرًا من الجميع، إلا أن البعض الآخر يوجهون له بعض الانتقادات، بزعم أن ما يفعله هو بقصد الرياء :«ناس كتير بتنتقد اللي بعمله وفاكره أنه رياء، بس الله أعلم بالنوايا ودي حاجه بسيطة اقدر اقدمها لمرضى السرطان ربنا يشفيهم ويعافيهم».

صدقات أخرى

لم يكن «مختار» صاحب الصدقة الجارية الوحيدة لوالده، إلا أن أشقائه يفعلون ذلك، كل واحد بطريقته وبإمكانياته المختفة: «والدي ماكنش شغال فكهاني، إلا أنه كان عامل زراعي، وأخواتي يقدمون الصدقات الجارية له بطرق مختلفة، أنا الوحيد اللي شغال في محل فكهاني».