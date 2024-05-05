آخر ما تركه شاب قبل وفاته بسكتة قلبية.. صدقة جارية وصلت لمليوني شخص

قبل يوم واحد فقط من رحيله، نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لبضعة آيات قرآنية مدتها دقيقة، كأنه يشعر باقتراب أجله، فانتهت حياته بعد ساعات من نشره للمقطع، وباتت صدقة جارية له بعد أن شارك مستخدمو الموقع الفيديو، الذي وصل عدد مشاهديه إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة.

أحمد شبند، شاب من مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، كان يقضي الأيام الأخيرة في الامتياز، بعد الدراسة في المعهد الفني الصحي، وكان على بعد أسبوعين فقط من استلام عمله، لكن فجأة توقف كل شيء وفقد حياته.

وفاة «أحمد» بسكتة قلبية

في أحد الأيام ذهب «أحمد» ليلعب كرة القدم كعادته رفقة أصدقائه، لكنهم فوجئوا بسقوطه بطريقة مروعة، فاقدًا النفس والحركة، وبعد الذهاب إلى أحد المستشفيات، رحل الشاب إثر تعرضه لسكتة قلبية، بحسب ما ذكر صديقه حسام محمد خلال حديثه مع «الوطن».

صديق «أحمد» يروي تفاصيل وفاته

يروي «حسام» أن صديقه الراحل كان يجهز ورقه للانضمام إلى النقابة العامة للتمريض، بعد الانتهاء من دراسته في المعهد الفني الصحي قسم التمريض، مضيفًا: «الأيام الأخيرة في حياة أحمد كان بينزل على صفحته في فيسبوك آيات قرآنية وأحاديث، لكن قبل ما يموت بيوم نزل فيديو لمدة دقيقة لشيخ بيقرأ قرآن، الفيديو ده لحد دلوقتي الناس بتشاركه وبتدعي لأحمد، كأن عمل صدقته الجارية بنفسه».

2 مليون مشاهدة بعد وفاة «أحمد»

أصدقاء «أحمد» جمعوا 5 آلاف متابع في جروب عبر «فيسبوك»، وفي يوم واحد فقط نجحوا في جمع أموال وصلة مياه، لكن الشاب الراحل جعل الجميع يدعو له بالرحمة من خلال الفيديو، الذي جمع حتى الآن 97 ألف مشاركة، وأكثر من 2 مليون مشاهدة، و71 ألف تفاعل و 4 آلاف تعليق.