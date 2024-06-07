بارقة أمل لمرضى الكانسر.. نجاح لقاح جديد في علاج «سرطان الجلد»

مع التطور التكنولوجي والعلمي، يسابق الأطباء الزمن عبر العديد من الأبحاث والتجارب، للوصول إلى علاجات لمرض السرطان، وكشف موقع «روسيا اليوم»، عن نجاح تجربة جديدة، تعد خطوة جيدة نحو هذا الهدف.

تجربة ناجحة على الفئران

تجربة جديدة قام بها العلماء، حققت نتائج إيجابية على فئران تعاني من سرطان الجلد، حيث تبين استجابة الجهاز المناعي للفئران للقاح جديد ومقاومتها للمرض.

ما هو اللقاح الجديد

يصنع اللقاح الجديد عن طريق تقنية «Mrna»، وهي تكنولوجيا متطورة للغاية، تخبر الخلايا بكيفية التعامل مع المرض، بالإضافة لسماحها بإنشاء مضادات للخلايا المسرطنة التي تهاجم الجسم، ومن المفترض أن يتم إعطاء هذا اللقاح للمرضى، عن طريق حقنه في الورم نفسه، أو عن طريق العضل، لضمان انتشار اللقاح في الجسم.

استشاري أمراض يحذر

التوصل لعلاج يساهم في الشفاء من السرطان، أمر يعني الكثير للبشرية بأجمعها، وبحسب رأفت سويلم استشاري الأورام، نجاح التجربة على الفئران لا يعني بالضروة نجاحها على الإنسان أيضًا، كما أن اللقاح محل التجربة قد يكون خاص بنوع واحد فقط من بين كثير من أنواع السرطانات.

وأضاف «سويلم» خلال حديثه لـ «الوطن»، أن جميع اللقاحات التي يتم الكشف عنها، لعلاج السرطان بكل أنواعه، لا تزال في مرحلة التجارب: «مينفعش نقول إن في علاج للسرطان، من غير ما نعرف أضراره أو مخاطره، والسرطان مرض فريد من نوعه ومحتاج تعامل خاص».