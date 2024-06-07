الثقافة تطلق مهرجاني الأقاليم المسرحية ونجوم المسرح الجامعي غدا

تُطلق وزارة الثقافة، غدا، الدورة السادسة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، في حدث متزامن وليلة استثنائية لدعم الحركة المسرحية المصرية.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

وتنطلق فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في تمام السابعة مساءً بمسرح السامر بالعجوزة، وتستمر حتى 29 يونيو، يُفتتح المهرجان بالعرض المسرحي «جميلة» لفرقة بورسعيد ،ويُشارك في المهرجان 26 عرضًا مسرحيًا مُختارًا من بين 116 عرضًا، تُقدم جميعها مجانًا للجمهور ،وتُنظم الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

مواسم نجوم المسرح الجامعي

في السياق ذاته، تُقام الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي في التاسعة مساءً بمركز الهناجر للفنون الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ويترأسه المخرج خالد جلال.

12 عرضا في المنافسة بالموسم السادس من نجوم المسرح الجامعي

ووافقت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني على زيادة عدد العروض المتنافسة إلى اثني عشر عرضًا، تُقدم على مسارح مركز الإبداع الفني، مركز الهناجر للفنون، ومسرح الغد، وذلك تقديرًا لتميز العروض المشاركة.

تستمر عروض مواسم المسرح الجامعي حتى يوم الجمعة 14 يونيو.