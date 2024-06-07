«الثقافة»: ختام فعاليات تدريب منسقي وحدة حقوق الإنسان

اختتمت وزارة الثقافة، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، لتدريب منسقي وحدة حقوق الإنسان بجميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وتفعيل دورها.

تعزيز قدرات المشاركين في الدورة

وتهدف الدورة التي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لكتابة ومتابعة التقارير الخاصة بوحدة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أحكام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشملت الدورة عددا من المحاور الرئيسية، منها «التعريف بمفهوم حقوق الإنسان، التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الأساسية ذات الصلة، الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والأليات الإقليمية، الترابط بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026».

حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم

كما تضمنت الدورة تدريبًا عمليًا على متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة الثقافة في الاستراتيجية، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان

وفي ختام الدورة، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أهمية دور وحدة حقوق الإنسان في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ونشرها، ورصد الإيجابيات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتعاونها المثمر في تنظيم هذه الدورة التدريبية، مشيدة بالجهود المتميزة للمدربين والمشاركين.

أشرف على التدريب فيفيان مراد ومحمد خليل، ممثلان عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ونظم الدورة الدكتور الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة.