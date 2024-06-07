4 علامات خطيرة تنذر بحرق وتلف شاشة الهاتف.. احذرها

يتعرض العديد من الأشخاص لمشكلة تلف وحرق شاشة الهاتف بشكل مفاجئ، دون معرفة الأسباب أو العلامات التي تشير إلى احتمالية تضرر الشاشة على المدى الطويل، نتيجة الاستخدام الخاطئ.

هناك علامات مختلفة تدل على أن شاشة الهاتف معرضة للتلف أو الحرق، ومنها توصيل الهاتف بالشاحن طوال الليل، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة البطارية، وحدوث مشكلات لا حصر لها.

تلف وحرق شاشة الهاتف

ظهور خطوط على الشاشة من العلامات التي تعد مؤشرًا لتلفها، كما أن التحميل الطويل للتطبيقات من العلامات التي تؤدي إلى تلف شاشة الهاتف، لذلك يجب على الأشخاص تجنب هذه العادة الخاطئة أو يمكن التخلص منها عن طريق إعادة ضبط الإعدادات، وفقًا لما ذكره موقع «the verge» التقني.

تعقيم الهاتف بطريقة غير منظمة

ومن ضمن العلامات التي تدل على أن شاشة الهاتف معرضة للتلف، ظهور الصور والإضاءة بشكل باهت، غير أنه من الأخطاء التي تحرق الشاشة تعقيم الهاتف بالكحول بطريقة غير منظمة، لأن ذلك يتسبب في دخول الماء إلى الداخل وتدمير الشاشة.