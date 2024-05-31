6 أخطاء تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف في الصيف.. احذر تلف البطارية

استخدام الهاتف بات أمرًا أساسيًا في حياة معظم الأشخاص، إذ يحتاجه البعض من أجل متابعة بعض أعمالهم، أو التصفح عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مع اقتراب بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة في الهواء، تتحول بعض الهواتف إلى «جمرة» نيران يصعب استخدامها، ما يؤثر سلبًا على بطارية الهاتف.

هناك عدة أخطاء يقع فيها البعض، تؤدي لزيادة سخونة الهواتف، ويبطئ استخدامها، مثل استعمال الهاتف أثناء وضعه على الشحن، وتحميل بعض التطبيقات الخاطئة، وفي التقرير أخطاء تسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

خطورة ارتفاع درجة حرارة الهواتف الذكية

ذكر موقع سكاي نيوز عربية، أن ارتفاع درجة حرارة الهواتف، تقلل من العمر الافتراضي للبطارية، وتفقد قدرتها على الاحتفاظ بالشحن لفترة طويلة.

أخطاء تؤدي لارتفاع درجة حرارة الهواتف

وضع الهاتف في «الباور بانك» أثناء المشي وتعريضه إلى درجة حرارة مرتفعة. استخدام شاحن السيارة فور الركوب، ودرجة حرارتها تكون مرتفعة. استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن. «جراب» الهاتف يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته البعض يقوم بوضع الهاتف في الثلاجة عند ارتفاع درجة حرارته، وقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز تمامًا استخدام تطبيقات تستهلك كميات كبيرة من البطارية، والتي تؤدي إلى تلف الهاتف الذكي مع الوقت.

يذكر أن بعض المستخدمين قبل شراء الهاتف، يضعون أولوية مدة البطارية في حساباتهم، وارتفاع درجة حرارة الهاتف يقلل من العمر الافتراضي لها، وبالتالي يمكن للمستخدم أن يغيرها بأخرى قد تكون قيمتها أقل، ذلك يجب تفادي بعض الأخطاء التي تم ذكرها، للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية والهاتف.