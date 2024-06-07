الحرب على غزة تكشف ازدواجية معايير «ميمري» بشأن إسرائيل وأمريكا

يردد الإعلام الأمريكي دائما عبارات رنانة حول احترام المعايير الإعلامية والتزامه بالحيادية، ولكن حرب إسرائيل على قطاع غزة التي تعرف بعملية «السيوف الحديدية» كشفت كذب كل هذه المزاعم خاصة في العرض المتحيز لموقع معهد إعلام الشرق الأوسط «ميمري» للحرب، وتسخير جهوده لمهاجمة الإعلام المصري الذي ينقل الحرب بكل شفافية.

اتهامات من المعهد

المعهد اتهم في تقرير له الإعلام المصري بأنه يحرض على الكراهية، بعد ما كشف الإعلام المصري الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية في قطاع غزة، والتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، على الرغم من أن الأمم المتحدة نفسها تعتزم إدراج إسرائيل في اللائحة السوداء للأمم المتحدة لممارساتها «الوحشية» ضد الأطفال والسيدات في قطاع غزة.

وشن المركز هجوماً حاداً علي الإعلام المصري بتهم من بينها التحريض ومعاداة السامية، أمام محاولات القاهرة ـ دبلوماسيا وإعلاميا ـ لفضح ممارسات الاحتلال.

تاريخ حافل من التحريف

ويمتلك مركز ميمرى تاريخ حافل في الاجتزاء وتحريف الترجمة في بعض الأحيان لكي تخدم هذه الترجمة المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتسق اهتمام «ميمري» مع التوجه الإسرائيلي الساعي بقوة لترويج التطبيع المبني على الاندماج الثقافي والفكري والاجتماعي مع الدول العربية، وعدم تكرار تجربة السلام البارد مع مصر.

انتفاضات الداخل تفضح مهازل الإعلام الغربي

وظهرت ازدواجية المعايير الغربية منذ الأيام الأولى لحرب غزة، وهو ما دفع أكثر من 750 صحفيًا من مؤسسات إخبارية، بما في ذلك واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز والجارديان، للتوقيع على رسالة تدين قتل إسرائيل للصحفيين في غزة - كما حثوا وسائل الإعلام على استخدام مصطلحات مثل الفصل العنصري والإبادة الجماعية في تقاريرهم لوصف معاملة الأمة اليهودية لسكان غزة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

حرب لا تتوقف

ويغض الإعلام الأمريكي الطرف عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.