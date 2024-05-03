«التضامن»: تسجيل أكثر من 20 ألف شخص للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة «هنوصلك» التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، تصل إلى 105 آلاف أسرة، وتنجح في تسجيل 20.650 شخص على المنظومة الإلكترونية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

كيان الأسرة المصرية

وأشارت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، ينفذ برنامجاً تدريبياً للكوادر الإدارية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى 11 محافظة على التعامل الصحيح مع ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وضمن التقرير الأسبوعي، انعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مبادرة «العالم يحتاج إلى أب»، ملتقى التربية الثاني في مصر لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة وأسس التربية السليمة.

وشاركت الوزارة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، في ورشة عن «ممارسات ناجحة لبرامج الرعاية البديلة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا» بمشاركة ممثلين من أوكرانيا وبولندا وسوريا ولبنان.

كما افتتح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية «لبرنامج التدريبي العربي بشأن المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها، لتطوير مهارات المشاركين في مواجهة قضايا تعاطي وإدمان المخدرات والوقاية منها.

إنجازات الوزارة في التمكين الاقتصادي

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا بشأن حوافز تنمية الأسرة المصرية، واستعرضت إنجازات الوزارة في التمكين الاقتصادي والتوعية الأسرية وعيادات «2 كفاية».

وشاركت الوزيرة في اجتماعات وزارة التعاون الدولي مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لتستعرض برامج الحماية الاجتماعية في مصر كجزء لا يتجزأ من الاستثمار في البشر ومن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.