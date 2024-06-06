«التضامن»: بنك ناصر يطرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار لتناسب مختلف العملاء

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ بنك ناصر الاجتماعي نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية كونه بنك «لكل المصريين» وهي منهجية يتبناها ليتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، وقد ساهم ذلك في دمج مزيد من العملاء في الشمول المالي.

إقراض منخفض الأرباح نسبياً

وأكّدت أنَّه تمّ طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين، موضحة أنَّ البنك يتيح خدماته الاقتصادية للصندوق من خلال إقراض منخفض الأرباح نسبياً، كما أن لديه منتجات مصرفية متنوعة تخص جميع أفراد الأسرة، مثل الطلاب وتقسيط مصروفات التعليم، وتأثيث منزل الزوجية، وتقسيط شراء السيارات.

تأمين كبار السن

ونوهت وزيرة التضامن إلى أنَّ بنك ناصر الاجتماعي لديه منتج مصرفي يخص الهبة المشروطة، وآخر معني بتأمين كبار السن، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيتمّ الإعلان عنها خلال تدشين صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج بصورة رسمية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.