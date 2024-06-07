طلاب «التربية النوعية» يحولون سور ميدان جامعة كفر الشيخ إلى لوحة فنية

تحول سور ميدان جامعة كفر الشيخ إلى لوحة فنية رائعة، بأنامل طلاب كلية التربية النوعية، من خلال الرسومات والزخارف التي نفذوها، في إطار عمل جماعي ضمن «مشروع تخرجهم»، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

المحافظ يشيد بمبادرة طلاب كلية التربية النوعية

من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمبادرة طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مشددا على دورها في نشر الفنون الجميلة وتعزيز الإبداع بين الشباب، وإضفاء لمسة جمالية على محيط الجامعة، موضحا أنّ الطلاب نفذوا رسومات جدارية مبهرة تعكس ثقافة مصر وتاريخها، باستخدام الألوان الزاهية والتصاميم المبتكرة.

ووجّه المحافظ، هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات بصفة مستمرة، للتشجيع على العمل الجماعي، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

تجميل البيئة الجامعية

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جامعة كفر الشيخ لدعم مواهب الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن، كما تُساهم في تجميل البيئة الجامعية، وخلق بيئة إيجابية ملهمة للطلاب، وتشجيعهم على الابتكارات والإبداع.