جامعة كفر الشيخ تعقد دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس

عقدت جامعة كفر الشيخ، دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والتي ينظمها المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.

إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الجامعية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الجامعية لممارسة عملية الإدارة الجامعية على أسس علمية سليمة، وذلك حرصا من إدارة الجامعة على بناء قدرات القيادات الجامعية، وتأهيلهم للقيادة والإدارة، واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس ادارة المركز، أنّ البرنامج التدريبي تضمن العديد من الجلسات التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم، وذلك من خلال تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.

استمرار البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام

وفي ذات السياق، أشار الدكتور طارق عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بجامعة كفر الشيخ، إلى أنّ البرنامج التدريبي امتد على مدار ثلاثة أيام، وتضمن اليوم الأول أربعة جلسات تدريبية، وشهد اليوم الثاني ثلاث جلسات تدريبية، كما شهد اليوم الثالث ثلاث جلسات تدريبية.

وشارك في التدريب: الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسي في قطاع التعليم والطلاب وإدارة الأزمات والكوارث، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية.

كما شارك الدكتور محمد أبو والي، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة ضمان الجودة، بمحاضرة عن التطوير المؤسسي وضمان الجودة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعات، والدكتور ماهر جميل أبو خوات، عميد كليه الحقوق، عن الجوانب القانونية بالجامعات، والدكتور رياض نوفل، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي.