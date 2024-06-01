جامعة كفر الشيخ تتقدم 102 مركزا عالميا في التصنيف الروسي «RUR»

تقدمت جامعة كفر الشيخ في التصنيف الروسي «RUR» لعام 2024، حيث ارتفع تصنيف الجامعة 102 مركزاً عالمياً عن العام الماضي، واحتلت المركز 798 عالمياً من بين 1169 جامعة على مستوى العالم، وحصلت على المركز 6 محلياً من بين 22 جامعة مصرية مُصنفة.

جامعة كفر الشيخ تتقدم 102 مركزاً عالمياً في التصنيف الروسي

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات في 4 مجالات رئيسة وهي: «التدريس، والبحث العلمي، والتنوع الدولي، والاستدامة»، لافتاً أنّ ترتيب الجامعة في مجال البحث العلمي جاء في المركز الأول محلياً و508 عالمياً، وفي مجال التدريس حققت الجامعة المركز 13 محلياً و1033 عالمياً، وفي مجال التنوع الدولي حققت الجامعة المركز الثامن محلياً و695 عالمياً، وفي مجال الاستدامة جاءت الجامعة في المرتبة 13 محلياً و1042 عالمياً، مقدماً الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس على ما وصلت إليه الجامعة من التفوق والجهد المتميز المبذول في النشر الدولي.

ما هو التصنيف الروسي RUR؟

أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ التصنيف الروسي «RUR»، تنشره وكالة تصنيف RUR موسكو، روسيا، الذي انطلق عام 2010، ويقيس أداء أفضل الجامعات الرائدة بالعالم من 85 دولة وفقاً لعشرين مؤشر موزعين على 4 مجالات رئيسة معتمداً على البيانات المقدمة من «Clarivate Analytics»، مُشيراً إلى تبني الجامعة خطة استراتيجية متقدمة واضحة الأهداف للتواجد المميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهذه الخطة يُشرف على تنفيذها قطاع الدراسات العليا والبحوث.