جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وتوعوية لقرية برج مغيزل ضمن حياة كريمة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قافلة طبية وتوعوية، اليوم الأربعاء، إلى قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة قرى حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

وشارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، وشملت عيادة الأطفال الطبية التخصصية، وعيادة طب الفم والأسنان، وعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة والتوعية الأسرية، بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

وأجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على 134‪6 حالة من أبناء قرية برج مغيزل والقرى المجاورة بمركز حالة بمطوبس، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمٌتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما جرى صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المُترددين على مقر القافلة، وتم الكشف بعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة على عدد 268 حالة.

تنفيذ حملة توعية بخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع

كما تم تنفيذ حملة توعية بخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، التي شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تقديم خدمات طبية مٌتميزة للمرضى

وأشاد رئيس الجامعة، بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة التي تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب البشري في تقديم خدمات طبية مُتميزة للمرضى، كما أشاد أيضاً بأهمية الدور التوعوي ودور جامعة كفر الشيخ في خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى، وتعمل على تنمية مهاراتهم.

أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنّ تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية، والترويح على المواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.