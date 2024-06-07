باحث: مصر حذرت وتصدت للمخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ الحرب على غزة مختلفة على مستوى الوضع العسكري، وكمية الهجمات الإسرائيلية والإجرام والعنف الممارس بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن اختلاف أهداف هذه الحرب.

اختلاف حرب غزة لهذه الأسباب

وتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذه الحرب مختلفة من حيث الأهداف عن أية حرب أو مواجهات سابقة، وذلك على مستوى الجانبين، سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي، فهدف إسرائيل منذ السابع من أكتوبر هو تصفية القضية الفلسطينية عبر تنفيذ مخطط التهجير أو إطروحات اليوم التالي، وفرض الأمر الواقع.

محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى تصدي مصر لمحاولات إسرائيل تصفية القضية من مضمونها، فالدولة المصرية كانت لها رؤية استباقية على أكثر من مستوى، بل وكانت سباقة فيما يتعلق بالتحذير من مخططات التهجير: «التهجير تصفية للقضية الفلسطينية ونكبة جديدة لشعب فلسطين، ناهيك عن ارتباط هذه المسألة بالأمن القومي المصري».