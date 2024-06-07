جامعة الزقازيق تحافظ على تقدمها في تصنيف QS الإنجليزي

أظهر تصنيف (كيو إس) الإنجليزي لعام 2025 حفاظ جامعة الزقازيق على مركزها، حيث جاءت في الفئة من 1201-1400 من ضمن الجامعات العالمية المدرجة فيه، ويشمل ترتيب أفضل 1503 جامعة على مستوى العالم، يجري تقييمها من 106 دول، حيث بلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألفا هذا العام.

الجامعة حافظت على مركزها عالمياً في تصنيف كيو إس

وأعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حافظت علي مركزها عالمياً في تصنيف كيو إس هذا العام ضمن الفئة من 1201-1400 والمركز السادس محلياً ضمن 15 جامعة حكومية مصرية ظهرت في هذا التصنيف، كما حققت تميزاً جديداً في مؤشر السمعة الأكاديمية عالمياً وحصلت علي المركز 979 عالمياً، بتقدم الجامعة بمعدل 73 مركزاً مقارنةً بالعام السابق، حيث حصلت على المركز 1052عالمياً في هذا المؤشر ضمن 1519 جامعة على مستوى العالم.

وأظهر التصنيف تقدم الجامعة في مؤشر السمعة التوظيفية عالميًا، وحصلت على المركز 1071 عالمياً بتقدم الجامعة بمعدل 91 مركزاً مقارنةً بالعام السابق، حيث حصلت علي المركز 1162 عالمياً، كما أظهر التصنيف تقدم الجامعة فى مؤشر حجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس تقدماً كبيرًا، حيث حصلت الجامعة علي المركز الثالث محلياً وأيضاً تقدم الجامعة بأكثر من 80 مركزاً عالمياً في مؤشر شبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام ، حيث حصلت الجامعة على المركز 513 عالميًا، بينما كانت في المركز 593 عالمياً العام الماضي.

كما أظهر التصنيف تقدم الجامعة في مؤشر مجال نتائج توظيف خريجي الجامعة وهو معيار جديد يضاف لتصنيف "QS" بالإضافة إلى تقدم مؤشر أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 45 45 % في جميع المؤشرات موازنة بالعام الماضي.

كما أشاد الدرندلي بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، بما يعكس اهتمام الجامعة الكبير بالتصنيفات العالمية للجامعات، كما أكد سيادته على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشار د. إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا، من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.