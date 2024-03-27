مجلس جامعة الزقازيق يقرر تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطنيين

عقد مجلس جامعة الزقازيق اجتماعه الدوري بجلسته رقم 574، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، موجها بتشكيل فريق إشراف لتطوير الحرم الجامعي وخاصة الواجهات والمداخل الرئيسية، وذلك استعداداً للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة ومرور 50 عاماً على إنشائها.

واستعرض الدكتور خالد الدرندلي خلال الاجتماع، المقترحات الخاصة بتطوير شعار الجامعة بما يتناسب مع الخطة المقترحة، والتي تخص المكتبات الملونة وشهادات التقدير والدروع.

تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين

وأيد المجلس التعاقد مع البنك الأهلي لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لطلاب الجامعة والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى التصديق على تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة للعام الدراسي2023/2024 المقيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية مع استمرار العمل بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-7-2019 بالنسبة لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين.

ووافق المجلس على عدد من القرارات والتي جاءت كالآتي «الموافقة على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عقد عدد 13 برنامجا تدريبيا جديدا بواقع دورة تدريبية بوحدة التعليم الطبي المستمر والتأهيل بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، و5 دورات بمركز استشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وعدد 7 دورات تدريبية بوحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد بكلية الآداب».