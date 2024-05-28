جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية إلى عزبة البحر بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لعزبة البحر، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع، وتنمية البيئة للعام 2023-2024، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

جامعة الزقازيق تنفذ قافلة بيطرية

ونفذت القافلة البيطرية تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطري التعليمي بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطري والدكتور إبراهيم الشبراوي.

الكشف على 195 حيوانا

وأسفرت القافلة البيطرية عن الكشف على 195 حيوانا، و2075 طائرا وأرنبا وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانا في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجانا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.