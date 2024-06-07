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كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده

كتب:

بسمة شطا
10:40 م | الجمعة 07 يونيو 2024
كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، جمهوره صورة جديدة من المحور الذي جرى إطلاق اسم والده عليه، بطريق الساحل الشمالي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

كريم محمود عبد العزيز يلتقط صورة على محور والده

وتفاعل جمهور «كريم» مع صورة جرى التقاطها من محور يحمل محمود عبد العزيز، وسط إشادات بالأعمال الفنية الخالدة التي قدمها خلال مسيرته.

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز كان قد أحيا ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز مؤخرًا، من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» إذ كتب: «4 يونيو عيد ميلادك يا حبيبي في الجنة، ونعيمها بإذن الله يا أعظم أب وأخ وصديق».

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بقلم بسمة شطا