وكيل «رياضة الشرقية»: مراكز الشباب أعدت خطة متنوعة لاكتشاف المواهب ورعايتها

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، نهائي دوري كرة القدم، بمركز شباب أولاد سيف التابع لإدارة شباب بلببس شرق، بحضور النائب حمودة محمد عضو مجلس النواب، والنائب عبد الله الرماح عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، ووليد الجمل مدير إدارة شباب بلببس شرق ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة بالقرية.

كرة القدم تسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب ورعايتها

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب محافظة الشرقية جاهزة وعلى أتم للاستعداد لاستقبال روادها لقضاء الإجازة الصيفية بها إذ أعدت مراكز الشباب خطة متنوعة في مختلف الأنشطة والبرامج والتي تلقي اهتمام جميع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار وأن مثل هذه الفعالية والتي تمارس من خلالها اللعبة الشعبية الأولى في مصر إذ أن كرة القدم تساهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب ورعايتها.

جذب الشباب لممارسة الرياضة بمراكز الشباب

وتابع: كما تأتي بدورها لتساهم في جذب الشباب لممارسة الرياضة بمراكز الشباب كما أنها تساعد على تبادل الثقافات ما بين الشباب بما يشكل أنماط الشخصية السليمة لدى الشباب والنشء كما تعود بالنفع أيضا على الصحة العامة للجسم.