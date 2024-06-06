محمود مسلم: الشعب يريد من الحكومة الجديدة ضبط الأسعار والتواصل معهم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن المصريين يريدون من الحكومة الجديدة ضبط الأسعار والتواصل معهم بشكل أكبر، وتعريفهم بحجم التحديات والمشروعات القومية، والاهتمام بالأمور الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى ما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي به الحكومة للاهتمام ببناء الإنسان من خلال الصحة والتعليم.

نحتاج آلية جديدة لضبط السوق

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بهي الدين، ببرنامج «افتح باب قلبك»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن البلد تحتاج إلى آلية جديدة لضبط السوق والأسعار، مشددًا على أن الظروف العالمية أدت لارتفاع الأسعار، لكن هناك غلاء من قبل التجار في بعض السلع والتي تم تخفيضها بعد ضبط أسعار العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن المواطن يشعر بأن الغلاء مبالغ فيه، وليس هناك آلية لضبط الأسعار في ظل السوق الحر، موضحًا أن هناك تفاوت في أسعار عدد من السلع من محافظة لأخرى وهذا يدل على أنها غير حقيقية.

وتابع: «إذا كانت التجار لا يلتزمون بالأمانة، فعلى الحكومة أن توجد آليات جديدة لإجبارهم على هذه الأمانة».