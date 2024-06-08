جنا عمرو دياب تطرح أغنيتها الجديدة «Escape Plan»

أعلنت جنا عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أول كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان «Escape Plan» عبر قناتها على موقع «يوتيوب»

«خطة هروب Escape Plan

ونشرت جنا عمرو دياب الأغنية الجديدة قائلة: «خطة هروب Escape Plan الآن في كل مكان وعلى يوتيوب، أنا سعيدة للغاية بخروجه للنور، لم أستطع أن أفعلها بدونك، شكرًا لك كونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة جدا بهذه الأغنية».