افتتاح مكتب للوكالة الفرانكفونية في جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مقر المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية في مصر، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر الافتتاح رافاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال سفير فرنسا في مصر، والدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية الشرق الأوسط، والسفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكفونية.

توسيع نطاق التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات الفرنسية

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الهدف الرئيسي من إنشاء مكتب للوكالة الفرانكفونية داخل جامعة القاهرة الدولية هو توسيع نطاق التعاون المشترك بين الجامعة والوكالة لتقديم خدماتها المتعددة للطلاب في التدريب وريادة الأعمال وتحسين الإدماج المهني لهم في سوق العمل العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات

وأضاف أن افتتاح مكتب الوكالة الفرانكفونية بالجامعة الدولية سيكون جسرا جديدا للتعاون من أجل التفاعل المشترك والمتبادل بيننا وبين الجانب الفرنسي، مشيرًا إلى أن مقر الوكالة بجامعة القاهرة الدولية سيكون منبرًا للتبادل الثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية.

ومن جانبها أكدت السفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكفونية، أهمية الوكالة الجامعية الفرانكفونية، وأشادت بالتعاون مع جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن افتتاح مكتب الوكالة بالجامعة الدولية سيكون جسرًا جديدًا للتعاون من أجل التفاعل، مشددة على أهمية المكتب لتدعيم التبادل الثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية.

تعاون مشترك مع الجامعات الفرنسية

يذكر أن رئيس جامعة القاهرة استقبل في مايو 2021 رئيس الوكالة الجامعية الفرانكفونية، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة في المجالات التعليمية والثقافية ودراسة فتح مقر ومكتب وطني فرانكفوني داخل الجامعة، كما وقّع اتفاقية تعاون مع الوكالة لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة في 6 سبتمبر 2022.