الخشت يكشف تفاصيل إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر

صرح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بإنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر لتُصبح أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، وهي تُعد أول جامعة من نوعها على مستوى العالم تعمل بنظام البرامج المزدوجة والمشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية مثل السوربون وكمبريدج أو برامج معتمدة من أكبر هيئة دولية للاعتماد، مؤكدًا أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة تم إنشاؤه بنفس روح الجامعة القديمة من حيث المظهر الخارجي ولكنه يختلف عنها من حيث المضمون ومنهجيات وآليات العمل.

هيئات الاعتماد الدولية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة الدولية سواء في برامج البكالوريوس والليسانس أو الماجستير والدكتوراه سوف يحصلون على شهادة مزدوجة من جامعة القاهرة والجامعة طرف الشراكة وهناك نوع آخر من الشهادات في البرامج المعتمدة من أكبر هيئات الاعتماد الدولية، وهو ما يتيح لهم العمل بهذه الشهادة في كل دول العالم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، أن الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بدأت منذ أكتوبر 2023، في 18 برنامجا دراسيا دوليا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى «بكالوريوس وليسانس» ومرحلة الدراسات العليا، والتي تم إعدادها باللغتين الإنجليزية والفرنسية في تخصصات مختلفة، وسوف يتم إضافة برامج جديدة العام المقبل، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة الدولية تتوافر بها الوسائط التعليمية المتطورة، وقاعات دراسية تم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، ومعامل لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية.

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى أن أرض جامعة القاهرة الدولية تضم المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، والمجمع الطبي للاطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، مشيرًا إلي تخصيص الجامعة سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل إلي 259.676م².