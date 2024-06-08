مخاطر شرب المياه المثلجة في فصل الصيف.. تحذير لمرضى القلب

مع اشتداد حرارة الشمس وارتفاع معدلات الرطوبة تزامنًا مع فصل الصيف، يصبح شرب الماء المثلج ملاذًا للكثيرين للتغلب على حرارة الصيف والتخفيف من وطأة الحر، وأحيانًا ما يجهل البعض هل تعتبر هذه العادة مفيدة للجسم أم مضرة، خاصة مع اللجوء إليها على مدار اليوم.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي الطب الباطني والصدر في تصريحات لـ«الوطن»، ما يحدث لجسمك عند شرب الماء المثلج في الصيف، فعلى الرغم من أنّ هذه العادة هي الشائعة عند ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنّ البعض أحيانًا ما يجهل مدى خطورتها على صحة الجسم، التي تتمثل خطورتها في الآتي:

ألم الأسنان

يتسبب شرب المياه المثلجة في العديد من المشكلات للأسنان أهمها الحساسية، وأحيانًا قد تؤدي إلى صعوبة في عملية المضغ أو الشرب، لذا يفضل تناول الماء بدرجة حرارة الغرفة العادية.

التهاب الحلق

وتناول المياه المثلجة في الصيف خاصة بعد الأكل يتسبب في الكثير من المخاط بالجهاز التنفسي، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأزمات الصحية مثل التهاب الحلق وانسداد الأنف.

الجفاف

ويتسبب تناول كميات كبيرة من المياه المثلجة في الجفاف، إذ يحاول جسمك في هذه الحالة تنظيم درجة حرارته عن طريق إنفاق الطاقة.

مشاكل الهضم

وقد يتسبب شرب المياه المثلجة في تقلص الأوعية الدموية، واضطراب عملية الهضم، خاصة وأنّه يعمل على تقلص المعدة، ما يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة بعد الأكل.

صعوبة خسارة الوزن الزائد

وتناول المياه المثلجة قد يتسبب في صعوبة عملية حرق الدهون المخزنة في جسمك، وهو ما يجعل عملية خسارة الوزن أمرًا صعبًا، لذا يفضل تجنب شرب الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد وجبتك، وخاصًة الماء البارد.

بطء معدل ضربات القلب

شرب الماء المثلج يمكن أن يتسبب في تقليل معدل ضربات الجسم خاصة وأنّه يساعد على تحفيز العصب القحفي العاشر والمعروف بـ«العصب المُبهم»، الذي يعتبز جزءًا لا يتجزأ من الجهاز العصبي المستقل للجسم، ويعمل أيضًا على خفض معدل ضربات القلب بسبب تحفيز استهلاك الماء المبرد للعصب.

صدمة للجسم

وخلال الطقس الحار، ينصح أخصائي الطب الباطني والصدر بتجنب تناول الماء المثلج بعد الانتهاء من التمرين مباشرة بسبب الحرارة الكبيرة التي يولدها الجسم بعد أي تمرين، وبالتالي يصعب امتصاص الماء البارد ويصبح لا فائدة منه، إلا أنّه يتسبب في صدمة للجسم، ويمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا في معدتك.