الصيف يبدأ مبكرا ودرجات الحرارة تصل 50 مئوية.. هل تنجو الأرض من الكارثة؟

اقتربت درجة الحرارة في بعض المدن المصرية من 50 مئوية، بما في ذلك أسوان التي سجلت أمس 49 درجة في الظل، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد في أواخر فصل الربيع، فما سر الارتفاع الكبير في هذه الأيّام؟

الهيئة العالمية لمراقبة المناخ، قالت إنّ شهر مايو الماضي 2024، يعد الأشد حرارة في تاريخه على الإطلاق على مستوى العالم، بعد وصول متوسط درجة الحرارة العالمية للأرض الشهر الماضي، لأكثر من 1.5 درجة، وهو أكثر من المتوسط المقبول، حسب موقع «سكاي نيوز».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حذّر في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، من تحرك العالم في الاتجاه الخاطئ، وهو ما يسبب عدم استقرار النظام المناخي، وفي عام 2015 كانت فرصة حدوث هذا التجاوز قريبة من الصفر، مضيفًا أن العالم بحاجة إلى مخرج من الجحيم.

حدوث الاحتباس الحراري

عماد سعد، خبير البيئة والتغير المناخي، قال إنّ الزيادة في درجة حرارة الأرض خلال السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا، وأثرت سلبًا على البشرية بسبب الانبعاثات الغازية التي تحدث نتيجة النشاط البشري للسكان والشركات، وهو ما يؤدي لحدوث الاحتباس الحراري.

ظهور الصيف مبكرًا وتأخر الشتاء

النشاط البشري الخاطئ، أدى لظهور فصل الصيف مبكرًا وتأخر الشتاء، مما يضع على البشر مسؤولية التكيف مع المعطيات المناخية، وضرورة تخفيف الانبعاثات الغازية، لتفادي حدوث الاحتباس الحراري.