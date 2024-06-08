«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في عيد الأضحى.. هل ستنخفض درجات الحرارة؟

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أنه من المتوقع أن نشهد اليوم، قيم درجات حرارة أقل مما كانت عليه الساعات الماضية، بعد الموجة الحارة التي شهدتها المحافظات وبلغت ذروتها أمس.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وأشارت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، إلى أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ويظل الإحساس بارتفاعها على معظم المحافظات، موضحة أنه من المتوقع أن نشهد أجواء شديدة الحرارة في محافظات الصعيد والسواحل.

طقس عيد الأضحى

وأضافت أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة وتتجاوز قيمها في فصل الصيف 95%، وسيكون هناك مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين، وتعود للارتفاع بداية من يوم الثلاثاء، وتصل درجة الحرارة في نهايات الأسبوع إلى 39 درجة مئوية.

وتابعت: «المؤشرات في أيام العيد تؤكد أن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة، ومن الوارد أنّ يكون هناك تغيير آخر في درجة حرارة إجازة العيد».

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.