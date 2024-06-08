خبير اقتصادي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أحدث طفرة تنموية

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تجربة تنموية ستكون مثالا يحتذى به في كل دول القارة الأفريقية، موضحا أن الصعيد جرى استهدافه بتمويلات ضخمة جداً لرفع مستوى معيشة سكانه.

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خلق طفرة تنموية

أضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المشروع خلق طفرة تنموية في هذه المحافظات من خلال التجمعات العمرانية والمجعات الصناعية والتمكين الاقتصادي للسكان من خلال إتاحة فرص عمل وإتاحة مشروعات صغيرة وتمويلها من خلال وزارة التنمية المحلية والاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها كل محافظة.

تطبيق البرنامج في 4 محافظات بالصعيد

أكد أن كل هذه الأمور أسهمت في نجاح المشروع، موضحا أن محافظات الصعيد الأربعة «قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا»، كانت الأكثر في نسب البطالة والأقل في المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطن، لذلك جرى استهدافها في بداية البرنامج وهو الوضع الذي تغير الىن.