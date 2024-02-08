جامعة أسيوط تطلق فعاليات «مؤتمر صعيد مصر الدولي للأشعة»

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شهدت الجامعة انطلاق أعمال مؤتمر صعيد مصر الدولي للأشعة؛ والذي ينظمه قسميّ الأشعة بكلية الطب، ومعهد جنوب مصر للأورام، بالتعاون مع المجموعة التعليمية للأشعة لندن-شيفيلد، واتحاد جمعيات الأشعة العربية، والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي؛ والمستمرة فعالياته على مدار يومين؛ بالمبنى الإدارى بالجامعة.

شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للاورام، والدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب ورئيس المؤتمر، والدكتور سامح مرقص أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد بإنجلترا، والدكتور طارق الدياسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي.

المستجدات العالمية في مجال الأشعة التشخيصية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، على الأهمية العلمية التي يحملها هذا المؤتمر، إذ يعد منصة يلتقي خلالها أبرز المتخصصين بمجالات؛ الأشعة التشخيصية، والتداخلية؛ لتبادل الآراء، والتشارك في أحدث الأساليب العلمية، وأفضل الممارسات الطبية بمجال الأشعة التشخيصية، إلى جانب التعرف على المستجدات العالمية في مجال الأشعة التشخيصية، والتداخلية، وكيفية الاستفادة منها.

وثمّن رئيس جامعة أسيوط، الدور المهم والحيوي الذي تقوم به أقسام الأشعة بالجامعة؛ والتي تمثل درعًا أساسيًا بالقطاع الصحي بالجامعة، وتسهم في تقديم خدمة تشخيصية، وعلاجية متميزة؛ بما تضمه من كوادر، وخبرات علمية، تحرص على مواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية في هذا التخصص المهم، مضيفا أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بالجوانب المختلفة في مجال التصوير الطبي الوظيفي لكافة أجهزة الجسم المختلفة، وتطبيق ذلك في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.

حضر المؤتمر الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى هاشم بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب ورئيس المؤتمر، والدكتور عمرو فاروق رئيس قسم الأشعة بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتور أحمد مصطفى الأستاذ المتفرغ بقسم الأشعة بمعهد جنوب مصر للأورام، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في الأشعة التشخيصية، والتداخلية من جامعة أسيوط، وعدد من الجامعات المصرية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، أهمية هذا المؤتمر، خاصة في الوقت الذي تطورت فيه إمكانيات، وقدرات الأشعة التشخيصية، والتداخلية في التعامل مع الأمراض المختلفة، وخاصة الأورام بكافة أنواعها؛ مشيدًا بالأجندة الثرية؛ للمؤتمر والتي شملت كافة مسارات ومجالات عمل الأشعة التشخيصية، والتداخلية.

وأشار الدكتور علاء عطية؛ إلى أن المؤتمر يعد فرصة للمشاركين من شباب الأطباء؛ للإفادة من الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين، مما يسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة المقدمة للمرضى.

وأعربت الدكتورة إيمان مسعد عن سعادتها بالتكامل والتعاون بين قسمي الأشعة بكلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام؛ لتنظيم هذا المؤتمر، بما يتضمنه من تعدد الخبرات العلمية للأطباء المشاركين فيه من ذوي الاختصاص، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه الفعالية العلمية المهمة.

تأثير التكنولوجيا الحديثة على الممارسات الطبية

وكشف الدكتور مصطفى الشرقاوي، أن المؤتمر يشتمل على 6 جلسات علمية تناقش الجديد في مجال التصوير الطبي الوظيفي لكافة أجهزة الجسم المختلفة وتطبيق ذلك في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، والتي تضمنت تصوير الجهاز البولي التناسلي، وتصوير البطن، وتصوير العضلات والعظام، هذا إلى جانب جلسة حول الأشعة التداخلية، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الممارسات الطبية، واستخدام الذكاء الاصطناعي؛ في التصوير التشخيصي، والأشعة العصبية، وتصوير القلب؛ إضافة إلى ورش عمل؛ لتصوير عضلات ومفاصل الطرف العلوي، والاستئصال بالترددات الراديوية.

ووجه الدكتور سامح مرقص الشكر لقسم الأشعة بالجامعة على تنظيم هذا المؤتمر، معرباً عن سعادته بالتواجد في هذه المنصة الاستثنائية، التي تجمع رواد، ومتخصصي الأشعة التشخيصية؛ لإلقاء الضوء على الجديد في هذا التخصص.

كما وجّه الدكتور طارق الدياسطي الشكر أيضا، للقائمين على المؤتمر، مؤكدا أن كلية الطب من النقاط المضيئة بجامعة أسيوط، والتي تضم كوادر علمية متميزة في مختلف التخصصات، مشيدًا بما وجده من حرص كبير من إدارة الجامعة على دعم الملتقيات العلمية المفيدة لشباب الأطباء، متمنيًا للحضور مؤتمرا مثمرا وناجحا.