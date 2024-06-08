«الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية

وجهت وزارة الصحة والسكان بالعمل على تنفيذ خطة التأمين الطبي للإجازات الصيفية، واحتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الأنشطة الوقائية، ورفع الوعي الصحي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصةً في المدن الساحلية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن توجيهات الوزير تضمنت تكليف مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمتابعة مدى التزام وحدات ومكاتب الصحة بتطبيق الإجراءات والأنشطة والبرامج الوقائية، وإعداد تقارير يومية مفصلة، للتقييم والمتابعة وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

خطة التأمين الطبي للإجازات الصيفية

وفي هذا الإطار، اجتمع الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، برؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة للقطاع الوقائي، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لمتابعة مستجدات العمل بشأن خطة كل محافظة على حدى.

وأكد «قنديل»، خلال اجتماعه، على ضرورة تنشيط أعمال مراقبة الأغذية بكل المنشآت الغذائية، لضمان تداول غذاء آمن للمواطن، كما وجه بتكثيف المتابعة لأعمال الإصحاح البيئي، لضمان مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا تفعيل لجان الإصحاح البيئي بكل محافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف تحسين جودة البيئة المحيطة.

وحرص مساعد الوزير للطب الوقائي، على مراجعة موقف السيارات وأجهزة مكافحة ناقلات الأمراض خاصةً في المحافظات الساحلية، وذلك لمكافحة نواقل الأمراض من خلال فرق مدربة جيدًا، موجهًا بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

الحفاظ على نسب مرتفعة في التطعيمات الروتينية

وشدد «قنديل» على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على نسب مرتفعة في التطعيمات الروتينية للأطفال بحيث تكون أعلى من 95%، موجهًا بضرورة مرور الفرق الوقائية على منازل المواطنين التي تضم أطفال تحت سن 5 سنوات بكل ربوع وأنحاء الجمهورية، للتأكد من حصول كل الأطفال على تطعيماتهم الروتينية في توقيتاتها الصحيحة.

وحرص «قنديل» على توجيه كل مسؤولي الإدارات ومديري المديريات الصحية بالمحافظات، على ضرورة المرور التأكيدي، وذلك بعد مرور الوحدات الصحية، مشيرًا إلى انتهاء أعمال المرور الميداني خلال 30 يومًا.

وأضاف، أن القطاع الوقائي يحرص على تحري الدقة والمتابعة المستمرة من خلال نزول فرق من القطاع للتأكد من إتمام الأعمال الوقائية بمنتهى الجودة، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بالخطط الوقائية.

واطلع مساعد الوزير للطب الوقائي، على مدى التزام المستشفيات بكافة المحافظات بمعايير مكافحة العدوى، والخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ومبادرة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حيث تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتوصيات المؤتمر الوطني الأول، لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، وذلك استعدادا للنسخة الثانية من المؤتمر في يوليو المقبل.