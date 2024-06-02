تفاصيل تعيينات وزارة الصحة.. اعرف المهارات المطلوبة لوظائف «الإسعاف»

بدأت هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة اليوم، تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف النوعية والتخصصية المعلن عنها وتتمثل في «رئيس الادارة المركزية للشؤون الهندسية» بغرض صيانة أجهزة ومباني ومنشآت الهيئة وإدارة الورش والتشغيل، بما يضمن المحافظة عليها والعمل بكفاءة وفعالية بما يحقق أهداف الهيئة.

المهارات المطلوب لوظائف هيئة الإسعاف المصرية 2024

وحددت هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كما يلي.

المهارات الأساسية

- يعد الخطة السنوية للإدارة المركزية رئاسته والبرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات، ويقدم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، والاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة المركزية رئاسته.

- يوجه بإعداد الدراسات الفنية للأجهزة والمعدات والمنشآت الخاصة بالهيئة.

- يتابع الأعمال المتعلقة بالإنشاءات والترميمات وصيانة المباني والأجهزة والمعدات الخاصة بالهيئة.

- يضع الخطط طويلة الأمد للأعمال الهندسية وأعمال الصيانة وتنفيذها بعد أعتمادها.

- يدرس احتياجات الهيئة من الأراضي والمباني ومختلف التجهيزات الميكانيكية والكهربائية المشروعات الإنشائية ومشروعات الإحلال والإضافة والاستكمال والتجديد.

- يراجع التصميمات الهندسية والدراسات الخاصة بالمشروعات الإنشائية والتعديلات التي تطلب في المباني.

- يوجه بصيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الكهربائية والمصاعد ووسائل النقل وغيرها والاستعانة بالشركات المتخصصة في ذلك.

- يوجه بعمل العمرات اللازمة والتجديدات ومتابعة استهلاك الوقود والزيوت ومراجعة التسويات وربط خطوط السير بالمعدلات والتغيرات التي تطرأ عليها.

- يوجه بأعمال وإجراءات صيانة وتركيب الأجهزة الطبية الثابتة والمتحركة.

المهارات الفنية

- المعرفة الكافية في التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصله بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ.

- القدرة على قيادة فريق عمل.

- القدرة على اكتشاف الابتكار والإبداع لدى مرؤوسيه.

- القدرة على إدارة الوقت.

سنوات الخبرة لوظائف هيئة الإسعاف المصرية 2024

وحددت هيئة الإسعاف شروط المتقدمين لشغل الوظائف، وتتمثل في قضاء مدة بينية مقدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية مقـدارها 18 عـاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.