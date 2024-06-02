محافظ شمال سيناء يكرم وكيل وزارة الصحة السابق

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الدكتور طارق شوكة عن فترة عمله بالقطاع الصحي في احتفالية اليوم، بالقاعة الكبرى بديوان عام مديرية الصحة.

سمير بدر مديرا للقطاع الصحي بشمال سيناء

كما قدم التهنئة للدكتور أحمد سمير بدر، لتوليه مهام عمله مديرا لمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وأثني المحافظ على الجهود التي قام بها «شوكة»، خلال توليه منصب مدير مديرية الصحة.

خدمة صحية لائقة لأهالي سيناء

أعرب الدكتور أحمد بدر عن سعادته لخدمة أهالي سيناء بالقطاع الصحي، قائلا: إن أهالينا في سيناء يستحقون كل الدعم في تقديم خدمة صحية تليق بالتضحيات التي قدموها من أجل مصر الوطن.

حضر الحفل مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية ولفيف من موظفي القطاع الصحي والتنفيذي بالمحافظة