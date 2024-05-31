كيف تقلع عن التدخين في يومه العالمي؟.. نصائح من وزارة الصحة

يوافق اليوم الجمعة 31 مايو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، وسط رغبات ومحاولات كبيرة لا تنتهي من المدخنين للإقلاع عن تلك العادة السيئة، وهو ما علقت عليه وزارة الصحة والسكان في بيان لها.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح للمدخنين في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.

الإقلاع عن التدخين

وووجهت الصحة نصائح للمدخنين: «خذ قرارك الآن وتوقف فورًا عن التدخين بكل أنواعه احمي نفسك من أمراض القلب والرئتين والفم التي تحدث بسبب التدخين».

خط ساخن من وزارة الصحة

كما خصصت وزارة الصحة، خطا ساخنا للمساعدة في الإقلاع عن التدخين وهو 16328، حيث يمكن التواصل مع الخط وتوجيه الأسئلة التي تريدها وطلب النصائح والاستفسارات ليجب عليك المختصين الذين يساعدونك على الإقلاع عن التدخين سريعا دون عودة من أجل الحفظ على صحتك وصحة الآخرين من التدخين السلبي.