في ذكرى رحيل ملك الكوميديا.. معلومات عن مرض خطير توفى به نجيب الريحاني

يوافق اليوم 8 يونيو ذكرى وفاة نجيب إلياس ريحانة، الشهير بـ«نجيب الريحاني» أحد أعمدة المسرح وله العديد من الأعمال السينمائية التي لا تُنسى، إلا أن «كشكش بيه»، الذي ولد في حي باب الشعرية لأب من أصل موصلي عراقي وأم مصرية، رحل عن دنيانًا في الستينيات من عمره متأثرًا بمرض خطير وهو التيفويد، لذا نستعرض أبرز المعلومات عنه بحسب منظمة الصحة العالمية.

معلومات عن مرض خطير توفى به نجيب الريحاني

في الـ8 يونيو من نهايات أربعينيات القرن الماضي رحل نجيب الريحاني، ملك الكوميديا الحزين الشهير بـ«كشكش بيه»، متأثرًا بالتيفويد، الذي عرّفته منظمة الصحة العالمية أنه عدوى تهدد الحياة وتسببها بكتيريا السالمونيلا التيفية التي عادة ما تنتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوث، وبمجرد تناول هذه البكتيريا تتكاثر وتنتشر في مجرى الدم.

أعراض حمى التيفويد

أما أعراض المرض الذي توفى به نجيب الريحاني، جاءت كالآتي وفقا لمظمة الصحة العالمية:

ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة.

الشعور بالتعب.

الصداع.

الغثيان.

آلام البطن.

الإمساك أو الإسهال.

وقد يعاني بعض المرضى من طفح جلدي.

الحالات الشديدة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الموت.

يمكن تأكيد حمى التيفويد من خلال فحص الدم.

طرق الوقاية: